Звезда женской НБА: «98% игроков – лесбиянки»

«Я придерживаюсь традиционной ориентации и всегда была в этом смысле открыта. При этом, наверное, 98 процентов игроков в женской НБА – лесбиянки. По отношению к остальным здесь применялись совсем другие правила.

Мне намеренно причиняли боль. Никогда в жизни на меня не сваливалось столько оскорблений, как в год дебюта в WNBA. Общий посыл был таков: «Мы хотим, чтобы ты знала, что ты нам не нравишься».

Я хотела играть еще два года, но передумала из-за ядовитой атмосферы в лиге», – цитирует Уиггинс The Guardian.

Уиггинс завершила карьеру в 2015 году. Ее последним клубом был «Нью-Йорк Либерти».

Кэндис также выступала за «Лос-Анджелес Спаркс», «Талса Шок» и «Миннесота Линкс».

В 2011 году баскетболистка стала чемпионкой WNBA в составе «Линкс».

В 2008-м ее признали лучшим запасным игроком лиги.

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