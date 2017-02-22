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Звезда женской НБА: «98% игроков – лесбиянки»

Звезда женской НБА: «98% игроков – лесбиянки»
Eurosport

1 час назад

Нападки со стороны любительниц девушек вынудили Кэндис Уиггинс завершить карьеру.

«Я придерживаюсь традиционной ориентации и всегда была в этом смысле открыта. При этом, наверное, 98 процентов игроков в женской НБА – лесбиянки. По отношению к остальным здесь применялись совсем другие правила.

Мне намеренно причиняли боль. Никогда в жизни на меня не сваливалось столько оскорблений, как в год дебюта в WNBA. Общий посыл был таков: «Мы хотим, чтобы ты знала, что ты нам не нравишься».

Я хотела играть еще два года, но передумала из-за ядовитой атмосферы в лиге», – цитирует Уиггинс The Guardian.

  • Уиггинс завершила карьеру в 2015 году. Ее последним клубом был «Нью-Йорк Либерти».
  • Кэндис также выступала за «Лос-Анджелес Спаркс», «Талса Шок» и «Миннесота Линкс».
  • В 2011 году баскетболистка стала чемпионкой WNBA в составе «Линкс».
  • В 2008-м ее признали лучшим запасным игроком лиги.

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