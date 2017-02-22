Eurosport
Звезда женской НБА: «98% игроков – лесбиянки»
Нападки со стороны любительниц девушек вынудили Кэндис Уиггинс завершить карьеру.
«Я придерживаюсь традиционной ориентации и всегда была в этом смысле открыта. При этом, наверное, 98 процентов игроков в женской НБА – лесбиянки. По отношению к остальным здесь применялись совсем другие правила.
Мне намеренно причиняли боль. Никогда в жизни на меня не сваливалось столько оскорблений, как в год дебюта в WNBA. Общий посыл был таков: «Мы хотим, чтобы ты знала, что ты нам не нравишься».
Я хотела играть еще два года, но передумала из-за ядовитой атмосферы в лиге», – цитирует Уиггинс The Guardian.
- Уиггинс завершила карьеру в 2015 году. Ее последним клубом был «Нью-Йорк Либерти».
- Кэндис также выступала за «Лос-Анджелес Спаркс», «Талса Шок» и «Миннесота Линкс».
- В 2011 году баскетболистка стала чемпионкой WNBA в составе «Линкс».
- В 2008-м ее признали лучшим запасным игроком лиги.
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте