AFP
Кевин Гарнетт: «Систему тренировок подглядел у Бейонсе»
Секреты успеха от чемпионов.
Легенда НБА рассказал, как готовился к матчам при помощи методики известной певицы.
«Однажды я наблюдал за разминкой Бейонсе и увидел, что она поет прямо во время танцев. И тогда я подумал: возможно, мне тоже следует бегать и петь в одновременно.
В межсезонье я ездил на Малибу и во время пробежек по пляжу напевал что-то вроде «Ла-ла-ла, ла-ла-ла». В результате, когда я выходил на площадку и возвращался назад в оборону, то постоянно разговаривал и не уставал», – цитирует Гарнетта NBC.
- Кевин Гарнетт – чемпион НБА-2008 в составе «Бостон Селтикс» и участник 15 Матчей всех звезд.
- В сентябре 2016 года Гарнетт завершил карьеру.
- В январе Кевин вошел в тренерский штаб «Клипперс».
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