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«Вашингтон» выбил зубы разыгрывающему «Бостона» во второй раз за неделю

«Вашингтон» выбил зубы разыгрывающему «Бостона» во второй раз за неделю
Eurosport

Вчера в 12:07

Айзею Томасу жестко не везет.

В пятницу «Бостон» рубился в четвертьфинальной серии НБА с «Вашингтоном». Томас пропустил начало второй четверти из-за выбитых зубов в одном из эпизодов. Защитник вернулся на паркет, когда командный врач вставил зубы обратно.

Ранее Томас потерял эти же зубы в первой игре с «Вашингтоном». После этого баскетболист шесть часов страдал у стоматолога.

«Зубы выпали. Надо было вставить их обратно. Они временные, так что при ударе могут ломаться или выпадать. Более качественные зубы вставлю только по окончании сезона», – сказал ESPN Томас.

Пока неизвестно пропустит ли разыгрывающий следующий матч.

  • «Бостон» проиграл «Вашингтону» третью встречу серии – 89:116.
  • Счет в серии стал 2-1 в пользу «Бостона».
  • В регулярном сезоне Томас провел 76 игр, в среднем набирая по 29 очков за игру.

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