SID
«Вашингтон» выбил зубы разыгрывающему «Бостона» во второй раз за неделю
Айзею Томасу жестко не везет.
В пятницу «Бостон» рубился в четвертьфинальной серии НБА с «Вашингтоном». Томас пропустил начало второй четверти из-за выбитых зубов в одном из эпизодов. Защитник вернулся на паркет, когда командный врач вставил зубы обратно.
Ранее Томас потерял эти же зубы в первой игре с «Вашингтоном». После этого баскетболист шесть часов страдал у стоматолога.
«Зубы выпали. Надо было вставить их обратно. Они временные, так что при ударе могут ломаться или выпадать. Более качественные зубы вставлю только по окончании сезона», – сказал ESPN Томас.
Пока неизвестно пропустит ли разыгрывающий следующий матч.
- «Бостон» проиграл «Вашингтону» третью встречу серии – 89:116.
- Счет в серии стал 2-1 в пользу «Бостона».
- В регулярном сезоне Томас провел 76 игр, в среднем набирая по 29 очков за игру.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте