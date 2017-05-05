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Биллапс – об издевательской трехе Леброна: «Если бы он так сделал со мной – был бы неспортивный фол»
Чемпион НБА 2004 года уверен: нельзя позволять сопернику издеваться над тобой.
Во втором матче серии плей-офф против «Торонто» Леброн был настолько неудержим и уверен в победе, что позволил себе издевательский бросок.
Бывший баскетболист «Детройта», а ныне эксперт на ТВ Чонси Биллапс раскритиковал Сержа Ибаку за пассивность в защите в этом эпизоде.
«Если бы Леброн так повертел мяч передо мной – был бы неспортивный фол», – заявил Чонси.
- Flagrant 1 – неспортивный фол, наказываемый двумя штрафными бросками и владением соперника.
- За flagrant 2 следует автоматическое удаление.
- Джеймс набрал во второй игре серии 39 очков.
- «Кливленд» ведет в серии против «Торонто» со счетом 2-0.
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