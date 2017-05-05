Биллапс – об издевательской трехе Леброна: «Если бы он так сделал со мной – был бы неспортивный фол»

Во втором матче серии плей-офф против «Торонто» Леброн был настолько неудержим и уверен в победе, что позволил себе издевательский бросок.

Бывший баскетболист «Детройта», а ныне эксперт на ТВ Чонси Биллапс раскритиковал Сержа Ибаку за пассивность в защите в этом эпизоде.

«Если бы Леброн так повертел мяч передо мной – был бы неспортивный фол», – заявил Чонси.

Flagrant 1 – неспортивный фол, наказываемый двумя штрафными бросками и владением соперника.

За flagrant 2 следует автоматическое удаление.

Джеймс набрал во второй игре серии 39 очков.

«Кливленд» ведет в серии против «Торонто» со счетом 2-0.

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