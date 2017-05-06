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Изящная вертушка и попадание лидера «Кливленда» Леброна Джеймса, который опять похоронил «Торонто»

Изящная вертушка и попадание Леброна, который опять похоронил «Торонто»
Eurosport

13 ч. назад

Король издевается над «рэпторами» как может.

Джеймс был неудержим и в третьем матче серии второго раунда НБА. Брон набрал 35 очков, сделал 8 подборов и 7 передач. Один из лучших моментов встречи – бросок форварда «Кавс» левой рукой с резкого разворота.

Джеймс, как и во втором матче серии, выполнил убойное трехочковое попадание через Сержа Ибаку.

  • «Кливленд» победил со счетом 115:94 и повел в серии 3-0.
  • Отправить «Рэпторс» на каникулы «кавалеры» могут 7 мая.
  • В серии против «Торонто» Леброн набирает 36,3 очка в среднем за матч.

Инстаграм, который так же крут, как Джеймс

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