Изящная вертушка и попадание лидера «Кливленда» Леброна Джеймса, который опять похоронил «Торонто»

Джеймс был неудержим и в третьем матче серии второго раунда НБА. Брон набрал 35 очков, сделал 8 подборов и 7 передач. Один из лучших моментов встречи – бросок форварда «Кавс» левой рукой с резкого разворота.

Джеймс, как и во втором матче серии, выполнил убойное трехочковое попадание через Сержа Ибаку.

«Кливленд» победил со счетом 115:94 и повел в серии 3-0.

Отправить «Рэпторс» на каникулы «кавалеры» могут 7 мая.

В серии против «Торонто» Леброн набирает 36,3 очка в среднем за матч.

Инстаграм, который так же крут, как Джеймс