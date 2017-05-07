Кевин Дюрэнт из «Голден Стэйт» предложил маскоту «Юты» ********* [отвалить] и налил «Джаз» 38 очков

«Голден Стэйт» обыграл на выезде «Юту» в третьей игре серии – 102:91. Лучшим в составе победителей стал Кевин Дюрэнт: на его счету 38 очков, 13 подборов и посыл по матери талисмана «Джаз».

«******* [свали]», – сообщил Кевин маскоту.

23 балла набрал Стефен Карри, который из 11 трехочковых бросков реализовал только 3.

У «Джаз» 29 баллов набрал Гордон Хэйуорд, а Руди Гобер оформил дабл-дабл (21 очко, 15 подборов).

«Уорриорс» ведут в серии 3-0. Финалисты НБА прошлого сезона выиграли все 7 матчей в плей-офф-2017.

Четвертый матч пройдет вновь на площадке «Юты» в ночь на 9 мая.

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