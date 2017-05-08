Леброн Джеймс в седьмой раз подряд вышел в финал конференции, не заметив на пути «Торонто»

«Кливленд» расправился на выезде с «Торонто» в четвертой игре серии со счетом 109:102. Героем вечера стал Леброн Джеймс, набравший 35 очков и почти оформивший дабл-дабл (9 подборов). 27 очков на счету Кайри Ирвинг.

У «Торонто» Серж Ибака заработал 23 очка, а Пи Джей Такер (14 очков, 12 подборов) и Кори Джозеф (20 очков, 12 передач) оформили дабл-дабл. «Кливленд» выиграл две стартовые серии всухую – 4-0.

Леброн сыграет в финале конференции в седьмой раз подряд. В предыдущих шести раза его команды неизменно доходили до финала. В 2012 и 2013 годах Джеймс стал чемпионом с «Майами Хит», в 2016 – с «Кливлендом».

Вдобавок Леброн стал первым баскетболистом, набравшим 30 очков в шести матчах плей-офф подряд, после Коби Брайанта в 2010 году.

Соперник «Кливленда» определится в противостоянии «Бостон» – Вашингтон» (2-2).

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