Eurosport
«Голден Стэйт» вышел в финал западной конференции
«Юта» осталась позади.
«Голден Стэйт» в гостях со счетом 121:95 победил «Юту» в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф НБА и вышел в следующую стадию турнира.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 30 очков. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл (17 очков, 10 подборов, 11 передач). У проигравших наибольшую результативность показал Гордон Хэйворд (25 очков).
- Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу «Голден Стэйт».
- В полуфинале «Уорриорз» сыграют с победителем пары «Хьюстон» – «Сан-Антонио» (счет в серии - 2-2).
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