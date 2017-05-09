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«Голден Стэйт» вышел в финал западной конференции

«Голден Стэйт» вышел в финал западной конференции
ТАСС

7 ч. назад

«Юта» осталась позади.

«Голден Стэйт» в гостях со счетом 121:95 победил «Юту» в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф НБА и вышел в следующую стадию турнира.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 30 очков. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл (17 очков, 10 подборов, 11 передач). У проигравших наибольшую результативность показал Гордон Хэйворд (25 очков).

  • Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу «Голден Стэйт».
  • В полуфинале «Уорриорз» сыграют с победителем пары «Хьюстон» – «Сан-Антонио» (счет в серии - 2-2).

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