Порностудия подала в суд на игрока НБА за предоставление дома для съемок с крысиным пометом

Супруги Колет и Бригам Филды, основатели порностудии X-art, специализирующейся на высококачественной операторской работе и выборе места съемок, подали в суд на игрока «Майами Хит» Криса Боша и его супругу Эдриенн. Причина иска – неподобающие условия в доме, который студия арендовала для съемок у звезды НБА. Об этом сообщает TMZ.

Продюсеры утверждают, что в прошлом году заплатили 125 тысяч евро за использование особняка Боша в Калифорнии для съемок. По словам Филдов, в доме были антисанитарные условия. Съемки были невозможны из-за ядовитой плесени, проблем с водопроводом и крысиного помета. Филды рассчитывают через суд вернуть себе 92 000 долларов, а также получить компенсацию за убытки.

Крис Бош не сыграл ни одного матча в сезоне-2016/17.

За сезон-2016/17 Бош заработал 21,6 миллиона евро по контракту с «Хит».

Он самый высокооплачиваемый баскетболист «Майами».

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