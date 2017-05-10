Eurosport
Крутейший данк 39-летнего Ману Джинобили, который уделал всех юнцов
Для крутых парней возраст не помеха.
Пенсионер «Сан-Антонио» зажег в конце второй четверти матча против «Хьюстона». Ману получил передачу на дуге, ворвался внутрь и бахнул сверху, оставив в дураках Райана Андерсона.
Джинобили набрал 12 очков и помог команде победить в овертайме – 110:107. «Спёрс» вырвались вперед в четвертьфинальной серии с «Рокетс» – 3-2.
- Ману выступает за «Сан-Антонио» с 1999 года.
- В сезоне-2016/17 он набирает в среднем 7,5 очка за игру.
- В финале Западной конференции «Сан-Антонио» или «Хьюстон» ждет встреча с «Голден Стэйт».
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