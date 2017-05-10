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Крутейший данк 39-летнего Ману Джинобили, который уделал всех юнцов

Крутейший данк 39-летнего Джинобили, который уделал всех юнцов
Eurosport

4 ч. назад

Для крутых парней возраст не помеха.

Пенсионер «Сан-Антонио» зажег в конце второй четверти матча против «Хьюстона». Ману получил передачу на дуге, ворвался внутрь и бахнул сверху, оставив в дураках Райана Андерсона.

Джинобили набрал 12 очков и помог команде победить в овертайме – 110:107. «Спёрс» вырвались вперед в четвертьфинальной серии с «Рокетс» – 3-2.

  • Ману выступает за «Сан-Антонио» с 1999 года.
  • В сезоне-2016/17 он набирает в среднем 7,5 очка за игру.
  • В финале Западной конференции «Сан-Антонио» или «Хьюстон» ждет встреча с «Голден Стэйт».

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