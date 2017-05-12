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«Сан-Антонио» вышел в финал Западной конференции

«Сан-Антонио» вышел в финал Западной конференции
Eurosport

1 час назад

«Шпоры» выиграли серию у «Хьюстона».

Встреча в Хьюстоне прошла в четверг и завершилась победой «Сан-Антонио» со счетом 114:75.

Самыми результативными в составе победителей стали Ламаркус Олдридж (34 очка, 12 подборов) и Джонатон Симмонс (18 очков). Еще по дабл-даблу сделали По Газоль (10 очков, 11 подборов) и Деджонте Мюррей (11 очков, 10 подборов).

У «Хьюстона» лучшими были Тревор Ариза (20 очков, 5 подборов) и Клинт Капела (15 очков, 12 подборов).

  • Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу «Сан-Антонио».
  • В финале Западной конференции «шпоры» сыграют с «Голден Стэйт». Первая игра состоится 14 мая в Окленде.

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