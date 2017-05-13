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«Бостон» был в 5 секундах от финала конференции, но Джон Уолл опустил шлагбаум трехочковым броском

«Бостон» был в 5 секундах от финала конференции, но Уолл опустил шлагбаум трехочковым броском
Eurosport

2 ч. назад

Придется играть седьмой матч

«Бостон» и «Вашингтон» затянули второй раунд плей-офф-2017. Шестая игра, состоявшаяся в столице США, выдалась упорной, и ее судьба решилась в последнее мгновение.

За 5 секунд до конца заключительной четверти «Селтикс» вели 91:89 и мысленно настраивались на «Кливленд», когда разыгрывающий «Уизардс» Джон Уолл решился на отчаянный бросок из трехочковой зоны.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил (33 очка). У «Бостона» по 27 баллов заработали Эйвери Брэдли и Айзея Томас.

  • Седьмая игра пройдет в Бостоне в ночь на 16 мая.

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