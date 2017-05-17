Тренер «Голден Стэйт» опоздал на матч с «Сан-Антонио» из-за дорожной полиции

Тренера «Голден Стэйт» остановила дорожная полиция, когда он в спешке на второй матч серии плей-офф НБА с «Сан-Антонио» пытался на проехать по выделенной для клуба полосе вместе с кортежем команды.

«Я просто подумал, что вот как будет здорово – проеду по этой клубной полосе без всяких остановок на красный сигнал светофора. Перестроился. Вдруг, откуда ни возьмись, появился полицейский и скомандовал: «Эй ты, остановись!» Но я ведь был на своей полосе, и продолжил движение.

Тут меня окружили полицейские, и я даже испугался, остановился, сказал, что пытаюсь попасть на игру», – сказал Браун.

Он добавил, что этот случай позабавил главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича, который позвонил ему из клубного автобуса.

«Я беру трубку, а там Поп, который просто умирает. Он сказал: «Майк, я не знал, что это ты. Когда я разглядел тебя, я просто помер от смеха», – рассказал Браун.

«Голден Стэйт» во вторник в Окленде разгромил «Сан-Антонио» во втором полуфинале плей-офф НБА со счетом 136:100.

Браун временно руководит командой, поскольку у главного тренера «Уорриорз» Стива Керра проблемы со здоровьем.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Голден Стэйт».

Третий матч пройдет 20 мая в Сан-Антонио.

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