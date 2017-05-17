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«Бостон» получил право первого выбора на драфте НБА-2017

«Бостон» получил право первого выбора на драфте НБА-2017
Eurosport

1 час назад

Обмен символа клуба Пола Пирса в «Бруклин» 4-летней давности сработал, когда клуб стал лучшим в Восточной конференции.

16 мая НБА провела драфт-лотерею, по итогам которой первый пик 2017 года получили «Селтикс». Выбор первого раунда-2017 «кельты» получили в 2013-м в результате обмена с «Нетс» с участием Пола Пирса и Кевина Гарнетта.

Тогда «Бруклин» отправил «Бостону» три пика первого раунда (2014, 2016 и 2017). «Сети» стали одним из худших клубов в регулярном чемпионате-2016/17, и в результате их пик, принадлежащий «Бостону», оказался первым.

«Гляньте, что я оставил «Селтикс», когда уходил. Первый пик», – написал Пол Пирс в твиттере.

Второй пик получили «Лейкерс», «Филадельфия» выберет третьей. Полностью порядок верхней части драфта выглядит так:

1. «Бостон»

2. «Лейкерс»

3. «Филадельфия»

4. «Финикс»

5. «Сакраменто»

6. «Орландо»

7. «Миннесота»

8. «Нью-Йорк»

9. «Даллас»

10. «Сакраменто»

11. «Шарлотт»

12. «Детройт»

13. «Денвер»

14. «Майами»

  • «Селтикс» выиграли Восточную конференцию в регулярном чемпионате-2016/17.
  • 17 мая они примут «Кливленд» в первом матче финала Востока.
  • На счету «Бостона» 17 чемпионских титулов НБА – больше всех.

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