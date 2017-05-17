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«Бостон» получил право первого выбора на драфте НБА-2017
Обмен символа клуба Пола Пирса в «Бруклин» 4-летней давности сработал, когда клуб стал лучшим в Восточной конференции.
16 мая НБА провела драфт-лотерею, по итогам которой первый пик 2017 года получили «Селтикс». Выбор первого раунда-2017 «кельты» получили в 2013-м в результате обмена с «Нетс» с участием Пола Пирса и Кевина Гарнетта.
Тогда «Бруклин» отправил «Бостону» три пика первого раунда (2014, 2016 и 2017). «Сети» стали одним из худших клубов в регулярном чемпионате-2016/17, и в результате их пик, принадлежащий «Бостону», оказался первым.
«Гляньте, что я оставил «Селтикс», когда уходил. Первый пик», – написал Пол Пирс в твиттере.
Второй пик получили «Лейкерс», «Филадельфия» выберет третьей. Полностью порядок верхней части драфта выглядит так:
1. «Бостон»
2. «Лейкерс»
3. «Филадельфия»
4. «Финикс»
5. «Сакраменто»
6. «Орландо»
7. «Миннесота»
8. «Нью-Йорк»
9. «Даллас»
10. «Сакраменто»
11. «Шарлотт»
12. «Детройт»
13. «Денвер»
14. «Майами»
- «Селтикс» выиграли Восточную конференцию в регулярном чемпионате-2016/17.
- 17 мая они примут «Кливленд» в первом матче финала Востока.
- На счету «Бостона» 17 чемпионских титулов НБА – больше всех.