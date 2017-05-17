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Ламаркус Олдридж повторил трюк Зазы Пачулии на Кевине Дюрэнте, но неудачно
Месть за Кавая Ленарда или нелепая случайность?
Во втором матче финала Западной конференции Ламаркус подставил ногу под приземляющегося Дюрэнта. Кевин смазал бросок, но не пострадал.
В аналогичной ситуации в первой игре серии «Спёрс» потеряли Кавая Ленарда, неудачно приземлившегося на ногу Зазы Пачулии.
- После той травмы Ленарда «шпоры» упустили 22-очковое преимущество и проиграли матч.
- Кавай не принял участия во второй встрече, в которой «Сан-Антонио» уступил с разгромным счетом 100:136.
- «Голден Стэйт» ведет в серии 2-0.
- Третий матч состоится на площадке «Спёрс» 20 мая.
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