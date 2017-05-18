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Нападающий «Кливленда» Леброн Джеймс разобрал на части «Бостон» в первой игре серии
«Кавальерс» сделали первый шаг к очередному финалу НБА.
Действующие чемпионы убедительно обыграли «Селтикс» в первой встрече финала Восточной конференции – 117:104. Джеймс не оставил вопросов о лучшем игроке матча: 38 очков, 9 подборов, 7 передач, 2 перехвата.
«Можно ли остановить Леброна?»
- Кевин Лав отметился 32 очками (6/9 трехочковых) и 12 подборами.
- В составе «кельтов» по 21 баллу набрали Джей Краудер и Эйвери Брэдли.
- У лидера хозяев Азейи Томаса – 17 очков и 10 передач.
- Второй матч серии пройдет в Бостоне 19 мая.
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