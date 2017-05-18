Getty Images

Нападающий «Кливленда» Леброн Джеймс разобрал на части «Бостон» в первой игре серии

Леброн разобрал на части «Бостон» в первой игре
Eurosport

49 мин. назад

«Кавальерс» сделали первый шаг к очередному финалу НБА.

Действующие чемпионы убедительно обыграли «Селтикс» в первой встрече финала Восточной конференции – 117:104. Джеймс не оставил вопросов о лучшем игроке матча: 38 очков, 9 подборов, 7 передач, 2 перехвата.

«Можно ли остановить Леброна?»

  • Кевин Лав отметился 32 очками (6/9 трехочковых) и 12 подборами.
  • В составе «кельтов» по 21 баллу набрали Джей Краудер и Эйвери Брэдли.
  • У лидера хозяев Азейи Томаса – 17 очков и 10 передач.
  • Второй матч серии пройдет в Бостоне 19 мая.

Будь в контакте со спортом

По теме

НБА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Как «Лацио» и «Ювентус» будут грызть друг друга в финале

03:15
Популярные видео
Последний километр 11-го этапа «Джиро», на котором звание героя досталось Фраиле
1 277 просмотров15 ч
Хищная драка в матче «Нэшвилла» и «Анахайма», которая заворожила даже арбитров
5 455 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться