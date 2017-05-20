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«Кливленд» уничтожил «Бостон», одержал 13-ю победу подряд и повторил рекорд плей-офф

«Кливленд» уничтожил «Бостон», одержал 13-ю победу подряд и повторил рекорд плей-офф
Eurosport

48 мин. назад

И это не последнее достижение вечера.

«Кливленд» не оставил шансов «Бостону» во второй игре финала конференции – 130:86. При этом после первых двух четвертей разрыв составлял 41 очко, что стало новым рекордом плей-офф.

Самым результативным игроком дня стал Леброн Джеймс – 30 баллов. Он оказался первым баскетболистом после Майкла Джордана, взявшим планку в 30 очков в 8 матчах плей-офф подряд.

Партнер Леброна Кевин Лав оформил дабл-дабл (21 очко + 12 подборов), а Кайри Ирвинг выстрелил 23 баллами. У «Селтикс» 19 баллов заработал Джейлен Браун.

  • «Кавальерс» выиграли все 10 матчей в плей-офф-2017. С учетом финала-2016 победная серия «Кливленда» в плей-офф достигла 13 матчей, что стало повторением рекорда «Лейкерс»-1988/89.
  • Третий матч пройдет в ночь на 22 мая.

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