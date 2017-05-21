Eurosport
«Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио» и повел 3-0 в финале Западной конференции НБА
До очередной выигранной серии остался один матч.
Игра прошла в Сан-Антонио и завершилась победой гостей – 120:108 (29:33, 35:22, 36:33, 20:20).
В составе победителей дабл-дабл оформил Кевин Дюрэнт (33 очка + 10 подборов). Самым результативным у хозяев стал 39-летний Ману Джинобили, набравший 21 очко.
- Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Уорриорз».
- Следующий матч состоится 22 мая в Сан-Антонио.
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