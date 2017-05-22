Решающий эпизод с провальной защитой «Кливленда» в одном из худших матчей Леброна Джеймса в плей-офф

«Кавс» имели хорошие шансы повести 3-0 – до конца сезона выбыл лидер «Селтикс» Азейя Томас, – но не воспользовались возможностью.

В решающем моменте встречи Джей Ар Смит и Иман Шамперт не разобрались с разменом, и Брэдли остался совсем один на периметре. Мячик немного подумал и упал в корзину – 111:108 в пользу «кельтов».

Леброн в этой игре набрал лишь 11 очков, смазав 9 бросков с игры из 13 и 3 из 6 – со штрафной линии. На счету Короля 6 потерь.

Брэдли отметился 20 баллами.

Самым результативным у гостей стал заменивший Томаса в стартовой пятерки Маркус Смарт – 27 очков и 7 передач.

У «Кавальерс» 29 баллов на счету Кайри Ирвинга и 28 – Кевина Лава.

«Кливленд» ведет в серии со счетом 2-1.

Четвертая игра пройдет на площадке «Кавс» 23 мая.

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