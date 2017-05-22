Eurosport
Решающий эпизод с провальной защитой «Кливленда» в одном из худших матчей Леброна Джеймса в плей-офф
Игроки «Кавальерс» оставили Эйвери Брэдли совсем одного на дуге за считанные секунды до сирены и получили 2-1 в серии.
«Кавс» имели хорошие шансы повести 3-0 – до конца сезона выбыл лидер «Селтикс» Азейя Томас, – но не воспользовались возможностью.
В решающем моменте встречи Джей Ар Смит и Иман Шамперт не разобрались с разменом, и Брэдли остался совсем один на периметре. Мячик немного подумал и упал в корзину – 111:108 в пользу «кельтов».
Леброн в этой игре набрал лишь 11 очков, смазав 9 бросков с игры из 13 и 3 из 6 – со штрафной линии. На счету Короля 6 потерь.
- Брэдли отметился 20 баллами.
- Самым результативным у гостей стал заменивший Томаса в стартовой пятерки Маркус Смарт – 27 очков и 7 передач.
- У «Кавальерс» 29 баллов на счету Кайри Ирвинга и 28 – Кевина Лава.
- «Кливленд» ведет в серии со счетом 2-1.
- Четвертая игра пройдет на площадке «Кавс» 23 мая.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте