«Голден Стэйт» всухую выиграл серию у «Сан-Антонио» и вышел в финал, ни разу не проиграв в плей-офф

В четвертом матче серии финала Западной конференции у «Сан-Антонио» лучшими были Кайл Андерсон (20 очков, 6 подборов, 2 передачи) и Ману Джинобили (15 очков, 7 передач).

В составе «воинов» 36 очков набрал Стефен Карри (5 подборов, 6 передач), 29 – Кевин Дюрэнт (12 подборов, 4 передачи). «ГС» победил со счетом 129:115.

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу «Голден Стэйт», который в третий раз подряд вышел в финал НБА.

«Уорриорс» стали первой командой в истории НБА, одержавшей 12 побед подряд со старта плей-офф.

Соперник «Голден Стэйт» в паре «Кливленд» – «Бостон».

После трех матчей «Кливленд» впереди со счетом 2-1.

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