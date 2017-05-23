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«Голден Стэйт» всухую выиграл серию у «Сан-Антонио» и вышел в финал, ни разу не проиграв в плей-офф

«Голден Стэйт» всухую выиграл серию у «Сан-Антонио» и вышел в финал, ни разу не проиграв в плей-офф
Eurosport

15 мин. назад

«Уорриорс» в третий раз подряд поборются за титул.

В четвертом матче серии финала Западной конференции у «Сан-Антонио» лучшими были Кайл Андерсон (20 очков, 6 подборов, 2 передачи) и Ману Джинобили (15 очков, 7 передач).

В составе «воинов» 36 очков набрал Стефен Карри (5 подборов, 6 передач), 29 – Кевин Дюрэнт (12 подборов, 4 передачи). «ГС» победил со счетом 129:115.

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу «Голден Стэйт», который в третий раз подряд вышел в финал НБА.

  • «Уорриорс» стали первой командой в истории НБА, одержавшей 12 побед подряд со старта плей-офф.
  • Соперник «Голден Стэйт» в паре «Кливленд» – «Бостон».
  • После трех матчей «Кливленд» впереди со счетом 2-1.

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