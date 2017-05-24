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«Кливленд» победил в четвертом матче серии с «Бостоном»
Команде Леброна Джеймса осталось одержать одну победу для выхода в финал НБА.
Встреча, прошедшая 23 мая в Кливленде, завершилась победой хозяев со счетом 112:99.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 42 очка. 34 балла на счету Леброна Джеймса, дабл-дабл сделал Кевин Лав (17 очков и 17 подборов).
В составе «Бостона» наиболее результативными были Эйвери Брэдли (19 очков) и Джей Краудер (18 очков).
- Счет в серии до четырех побед стад 3-1 в пользу «Кливленда».
- Пятый матч пройдет 25 мая на паркете «Бостона».
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