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Смазанный Леброном данк и лучшие моменты обезумевшего Кайри, втоптавшего защиту «Бостона» в грязь
Ирвинг издевался над «кельтами» так же, как это делал с соперниками Рэджон Рондо, когда играл за «Селтикс».
В четвертом матче финальной серии Восточной конференции НБА самым ярким игроком был Кайри. Его проход с фейком за спину в стиле Рондо – один из лучших моментов матча.
В нем было что-то магическое.
Ирвинг набрал 42 очка, реализовав 15 бросков с игры из 22.
Леброн разразился 34 баллами, немного испортив себе превосходный вечер неудачей в отрыве.
- «Кливленд» победил со счетом 112:99 и повел в серии 3-1.
- В ночь на 26 мая по Москве «Кавс» дома могут добить «Селтикс» и выйти в финал.
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