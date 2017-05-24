Смазанный Леброном данк и лучшие моменты обезумевшего Кайри, втоптавшего защиту «Бостона» в грязь

В четвертом матче финальной серии Восточной конференции НБА самым ярким игроком был Кайри. Его проход с фейком за спину в стиле Рондо – один из лучших моментов матча.

В нем было что-то магическое.

Ирвинг набрал 42 очка, реализовав 15 бросков с игры из 22.

Леброн разразился 34 баллами, немного испортив себе превосходный вечер неудачей в отрыве.

«Кливленд» победил со счетом 112:99 и повел в серии 3-1.

В ночь на 26 мая по Москве «Кавс» дома могут добить «Селтикс» и выйти в финал.

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