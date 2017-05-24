Getty Images

Смазанный Леброном данк и лучшие моменты обезумевшего Кайри, втоптавшего защиту «Бостона» в грязь

Смазанный Леброном данк и лучшие моменты обезумевшего Кайри, втоптавшего защиту «Бостона» в грязь
Eurosport

30 мин. назад

Ирвинг издевался над «кельтами» так же, как это делал с соперниками Рэджон Рондо, когда играл за «Селтикс».

В четвертом матче финальной серии Восточной конференции НБА самым ярким игроком был Кайри. Его проход с фейком за спину в стиле Рондо – один из лучших моментов матча.

В нем было что-то магическое.

Ирвинг набрал 42 очка, реализовав 15 бросков с игры из 22.

Леброн разразился 34 баллами, немного испортив себе превосходный вечер неудачей в отрыве.

  • «Кливленд» победил со счетом 112:99 и повел в серии 3-1.
  • В ночь на 26 мая по Москве «Кавс» дома могут добить «Селтикс» и выйти в финал.

Будь в контакте со спортом

По теме

НБА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Индивидуальный гол Малкина и пушечка Хоффмана в матче, в котором «Оттава» отказалась завершать сезон

01:55
Популярные видео
Видео, в котором Дюмулен в прямом смысле чуть не прокакал лидерство в генеральной классификации
6 129 просмотров16 ч
«Фирменный гвинейский гол». Английские защитник и вратарь придумали автогол с центра поля
5 303 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться