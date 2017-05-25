Экс-личный тренер Ким Кардашьян будет работать в «Лейкерс»

«Лейкерс» объявили о начале сотрудничества с известным фитнес-тренером из Голливуда Гуннаром Петерсоном, который будет нести ответственность в клубе НБА за тренировки силы и выносливости.

Петерсон работал с разными спортсменами из НБА, НФЛ, НХЛ и MLB. В число его клиентов входили легендарный баскетболист Мэджик Джонсон и нынешний генменеджер «Лейкерс» Роб Пелинка.

Петерсон многие годы работал с фотомоделью Ким Кардашьян и ее сестрами.

«Лейкерс» четвертый сезон подряд не попали в плей-офф.

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