FootballItalia
Экс-личный тренер Ким Кардашьян будет работать в «Лейкерс»
16-кратным чемпионам НБА нужно подтянуть физику.
«Лейкерс» объявили о начале сотрудничества с известным фитнес-тренером из Голливуда Гуннаром Петерсоном, который будет нести ответственность в клубе НБА за тренировки силы и выносливости.
- Петерсон работал с разными спортсменами из НБА, НФЛ, НХЛ и MLB. В число его клиентов входили легендарный баскетболист Мэджик Джонсон и нынешний генменеджер «Лейкерс» Роб Пелинка.
- Петерсон многие годы работал с фотомоделью Ким Кардашьян и ее сестрами.
- «Лейкерс» четвертый сезон подряд не попали в плей-офф.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте