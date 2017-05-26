Леброн побил рекорд Джордана по очкам в плей-офф, а заодно в седьмой раз подряд вышел в финал

«Кливленд» разгромил «Бостон» в пятом матче полуфинальной серии и вышел в финал – 135:102. Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, выбивший 35 очков. Его партнер Кевин лав оформил дабл-дабл (15 очков + 11 подборов). Эйвери Брэдли принес 23 балла «Бостону».

Леброн стал самым результативным баскетболистом в истории плей-офф НБА (5995). Ранее этот рекорд принадлежал Его Воздушеству Майклу Джордану (5987). Джеймсу потребовались на 33 игры больше, но он при это нанес на 118 бросков меньше.

Вдобавок Леброн вышел в финал в восьмой раз в карьере и седьмой раз подряд. Он стал первым игроком, который выступит в решающей серии по четыре раза с двумя разными командами.

В финале в третий раз подряд сойдутся «Кливленд» и «Голден Стэйт»

В 2015 году «Уорриорс» разобрались с «Кавальерс» – 4-2.

В 2016 году «Кливленд» взял реванш, попутно став первой командой, отыгравшейся в финале со счета 1-3.

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