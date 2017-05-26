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Жуткий вид стопы Шакила О’Нила, которая будет преследовать тебя в кошмарах
Профессиональный спорт иногда очень даже вредит здоровью.
«Бостон» завершил сезон-2016/17 домашним поражением от «Кливленда» со счетом 102:135, но мучения «Селтикс» оказались не самым жутким событием баскетбольного вечера.
В перерыве TNT продемонстрировал, как выглядит нога легендарного баскетболиста Шакила О’Нила спустя годы после завершения карьеры. Зрелище не для слабонервных.
- О’Нил – четырехкратный чемпион НБА, самый ценный баскетболист сезона-1999/2000.
- Шакил выступал за «Орландо» (1992-06), «Лейкерс» (1996-2004), «Майами» (2004-08), «Финикс» (2008-09), «Кливленд» (2009-10) и «Бостон» (2010-11).
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