«Не хочу в 30 лет сидеть в коляске». Закончить карьеру в НБА и закрыть собой ребенка от пуль

Июнь 2006-го, «Мэдисон Сквер Гарден». ESPN ведет прямую трансляцию с драфта НБА, в зале волнуются новички, еще больше волнуются их мамы – спокойны только менеджеры. Телеэксперты размышляют, кого выберут клубы, и сосредоточены на Адаме Моррисоне – волосатом диабетике из университета Гонзаги. Аналитики общались с парнем за полчаса до старта церемонии, как вдруг фанаты в «Мэдисон Сквер Гарден» громко заскандировали: «Брэн-дон Рой! Брэн-дон Рой!»

Защитник «Вашингтон Хаскис», чье имя выкрикивали из зала, удивился. Во всех рейтингах ему давали от пятого до десятого номера драфта – менеджеры в середине нулевых чаще хотели центровых и тяжелых форвардов. «Все говорили, что меня не выберут первым, – вспоминает тот день Рой. – Я думал: «Почему они даже не упоминают меня?» Эксперты такие: «Он хороший игрок, но вокруг него не построить команду». Посмотрим».

Брэндона в итоге выбрала «Миннесота». Он подошел к репортеру из родного Сиэтла, которого давно знал, и сказал кучу хороших слов о каждом игроке «Тимбервулвс». «Что больше всего удивляет в Рое – он постоянно раздает всем комплименты, но в каждом подмечает что-то интересное, – поражается Дэн Рэйли, написавший биографию защитника. Брэндон встал после вопросов журналиста и узнал, что его обменяли в «Портленд».

«Блэйзерс» как раз затеяли перестройку. К концу сезона они обменяли капитана Зака Рэндольфа в «Нью-Йорк» и спокойно отдали мяч Рою. С Брэндоном клуб выиграл на 11 матчей больше, чем в предыдущем сезоне, а защитник получил звание «Новичок года». Еще сезон: прогресс, 19,1 очка за игру, вызов на Матч всех звезд – первый для игроков «Портленда» с 2001-го.

Чемпионат-2008/09: 22,6 очка на корте, еще один Матч звезд, первый выход в плей-офф за шесть лет и победный бросок в игре первого раунда с «Хьюстоном». Всего в том сезоне Рой сделал 24 попытки по кольцу, которые сравнивали счет или выводили «Блейзерс» вперед, когда до конца оставалось меньше 35 секунд. Вокруг него точно нельзя строить новую команду?

Но в предсезонке Брэндону удалили часть хряща в левом колене, которая мешала бегать. В апреле 2010-го МРТ правого колена диагностировала разорванный мениск. Врачи советовали закончить сезон, но «Санс» вели в первом раунде 2-1, и надо было что-то делать. «Коуч, кажется, могу сыграть», – отправил в смс тренеру Рой через две недели после обследования. Защитник всего в третий раз в карьере вышел со скамейки и сделал кучу важных лэй-апов в конце четвертого матча. Но дальше тестостерона не хватило, и «Блейзерс» с капитаном на уколах отдали серию «Финиксу».

Перед следующим сезоном, когда Брэндон восстанавливался, в НБА все громче говорили о другом новичке из Сиэтла. Кевин Дюрэнт поражал лигу вязкой защитой и мощной игрой при слабоатлетичном теле. Когда у Коби Брайанта спросили, против кого ему было труднее всего играть на Западе, то ждали ответ «Конечно, Дюрэнт». Но альфа-самец «Лейкерс» удивил журналистов: «Брэндон Рой. 365 дней в году, семь дней в неделю. У него просто нет слабых мест в игре».

Кроме коленей, Коби. В октябре 2010-го Брэндон начал сезон, но уже к декабрю суставы болели так, что пришлось лечь на операцию. Игроку сделали артроскопию обоих колен, статистика после камбэка рухнула на дно, а обезболивающие после игр уже не спасали. «Нужно заканчивать с баскетболом, – сказал защитнику врач «Блейзерс». – Если продолжишь, то просто не сможешь ходить». Защитника проняло – у него не было хрящей в суставах обеих ног, а дома подрастали сын с дочерью. «Я никогда не сидел и не спрашивал себя: «Эй, почему я?» – говорил Брэндон в 2016-м. – Иногда были игры, когда я реально делал что-то такое, чего не ожидал сам, и думал, как клево, что могу так. Но нужно смириться и принять то, что я нужен семье и детям. Не хочу сидеть в инвалидном кресле к 30 годам».

Но Рой переждал лишь сезон, позанимался с доктором, которого посоветовал Коби Брайант, и подписал минимальный контракт с «Миннесотой» – той самой, которая выбрала его на драфте и отказалась в тот же день. Защитник провел пять матчей, но вновь подвело правое колено. Хирурги выяснили, что у него третья стадия дегенеративного артрита – дальше бегать на паркете нельзя. Карьера в НБА закончилась в 28 лет.

Брэндон проводил много времени с семьей в Сиэтле, но искал работу, связанную с баскетболом. Бывший участник Матчей всех звезд увидел вакансию школьного тренера в команду из пригорода и согласился. «Натан Хэйл» меняла пятого коуча за пять лет и не отбиралась на чемпионат штата 22 года, а за сезон до прихода Роя влетела соперникам 81 очко.

Молодой специалист разработал программу, а также под свое имя пригласил семерых новичков. «Натан Хэйл» не заметил соперников и взял титул на первенстве штата с результатом 29-0. «Когда я сам играл, то никогда не паниковал на площадке, всегда был расслаблен, – отмечает Рой. – Мне кажется, мои парни доверяют мне и знают, что тренер спокоен. Они оборачиваются и видят: я знаю, что делать».

Но не все было так спокойно: в мае 2017 года полиция Лос-Анджелеса сообщила, что Брэндона Роя подстрелили у дома его бабушки. Поздно вечером он развлекался на вечеринке с барбекю. Рой увидел, как в соседний двор, где мальчишки играли в баскетбол, внезапно пришли двое крепких ребят. Они без слов достали пушки и открыли огонь. Брэндон резко схватил шестилетнюю племянницу, повалил ее на землю и закрыл телом. Пуля прилетела в колено (карма) и ягодицу, но ничего жизненно важного не задела. Преступников ищут до сих пор. Молодой тренер быстро вылечился и вернулся в Вашингтон.

Там у него оставалось еще одно дело. Через две недели после стрельбы Рой стал тренером школьной команды «Гарфилд». Это его родная школа – с ней в качестве игрока он остался четвертым, а в прошлом сезоне победил ее в финале как тренер. «Меня спрашивают, почему я не пошел в штаб к кому-нибудь в НБА, – рассуждает Брэндон. – Просто пока не чувствую, что помогу профессионалу стать лучше. В баскетболе всегда так: сначала ты играешь за школу, переходишь в университет и только потом большая карьера. Надо начинать с низов и развивать скиллы».

Ему всего 33, но уже понятно, что Брэндону Рою дано больше, чем просто попадать важные броски. Он – посол баскетбола, который знает игру намного больше остальных. Осталось только понять: Рой возьмет перстень в НБА как тренер до 40 или чуть позже. В самом факте сомнений нет.

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