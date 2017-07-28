В США учитель не убедил школьников, что Земля круглая, после слов Кайри Ирвинга

Преподаватель из Пенсильвании Ник Гурол сообщил: его ученики верят, что Земля плоская. Эта мысль поселилась в головах детей после того, как об этой теории рассказал защитник «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг.

«Немедленно запаниковал, – говорит Гурол. – Неужели я настолько потерял этих школьников, что они верят в плоскость Земли только потому, что так считает какой-то баскетболист? Они уверены, что я – часть какого-то гигантского заговора, что я – круглоземельник.

Школьникам сложно что-то объяснить. Кажется, наука для них просто не существует».

Профессор Сьюзан Юн, которая преподает педагогику у Ника Гурола, советует ему относиться ко всему как ученый. Юн надеется, что ученики однажды придут к истине самостоятельно, сообщает NPR.org.

Кайри Ирвинг в феврале 2017 года заявил, что верит в плоскость Земли.

В июле игрок попросил обмена из «Кливленда» в другую некруглую команду планеты.

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