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Игрок «Санс» Деррик Джонс выбежал из авто, поставил сверху через подростка и прыгнул обратно в тачку

Игрок «Санс» выбежал из авто, поставил сверху через подростка и прыгнул обратно в тачку
Eurosport

5 ч. назад

Негодяй сшиб паренька с ног и думал, что в Финиксе его никто не узнает.

Форвард «Финикс Санс» Деррик Джонс-младший принял участие в Drive-By Dunk Challenge.

Баскетболист ехал вместе с дружочками в машине. Рядом с уличным кортом он остановился, бросил авто, вышел без футболки и с мячом пробрался на площадку. Там уже играли двое парней.

Джонс незаметно подбежал к кольцу и мощно поставил сверху через одного из мальчишек. Жертва от неожиданности попятилась, потеряла равновесие и упала на асфальт. Корешки Деррика снимали момент на смартфоны, а затем быстро прыгнули обратно в тачку и уехали с места преступления.

  • 20-летний форвард провел в НБА один сезон, играл в среднем 17 минут и набирал 5,3 очка за матч.
  • Drive-By Dunk Challenge заключается в том, что водитель авто внезапно останавливается у корта, берет мяч, ставит сверху и уезжает.

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