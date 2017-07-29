Игрок «Санс» Деррик Джонс выбежал из авто, поставил сверху через подростка и прыгнул обратно в тачку

Форвард «Финикс Санс» Деррик Джонс-младший принял участие в Drive-By Dunk Challenge.

Баскетболист ехал вместе с дружочками в машине. Рядом с уличным кортом он остановился, бросил авто, вышел без футболки и с мячом пробрался на площадку. Там уже играли двое парней.

Джонс незаметно подбежал к кольцу и мощно поставил сверху через одного из мальчишек. Жертва от неожиданности попятилась, потеряла равновесие и упала на асфальт. Корешки Деррика снимали момент на смартфоны, а затем быстро прыгнули обратно в тачку и уехали с места преступления.

20-летний форвард провел в НБА один сезон, играл в среднем 17 минут и набирал 5,3 очка за матч.

Drive-By Dunk Challenge заключается в том, что водитель авто внезапно останавливается у корта, берет мяч, ставит сверху и уезжает.

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