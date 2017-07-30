Eurosport
Стефен Карри спародировал Леброна Джеймса на свадьбе Барнса, чем очень рассмешил Кайри Ирвинга
Короля не позвали на торжество и неплохо затроллили.
Уйму суперзвезд НБА можно было наблюдать на свадьбе экс-нападающего «Голден Стэйт» Харрисона Барнса.
На вечеринке Стеф развлекался во всю и спародировал танец Леброна Джеймса, который он выложил в сеть после поражения в финале НБА-2017 от «Уорриорс».
Пикантности ситуации придала радость партнера Брона по «Кливленду» Кайри Ирвинга, который в июле попросил руководство клуба обменять его.
Немного оригинального исполнения.
- Ирвинг включил в число предпочтительных клубов для обмена «Нью-Йорк», «Майами», «Сан-Антонио» и «Миннесоту».
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