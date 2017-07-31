ESPN: Кайри Ирвинг хочет покинуть «Кливленд» из-за постоянного нытья Леброна Джеймса

«Кайри не говорит, что он лучше Леброна, и что к нему надо относиться соответствующе. Он говорит о том, что не хочет позволять Леброну поучать его и относиться к нему, как к ребенку. Будто Леброн это отец или старший брат, на которого он должен равняться.

Кайри знает, что обладает талантом уровня лидера клуба. И хочет, чтобы с ним считались. Он устал слышать о том, что нужно Леброну. Его уже чертовски достало то, что Леброну всегда мало. Так, будто уже имеющихся игроков недостаточно», – рассказал ESPN источник, близкий к Ирвингу.

Ранее сообщалось, что Ирвинг попросил боссов «Кливленда» обменять его.

Разыгрывающий хочет попасть в команду, где будет главной звездой.

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