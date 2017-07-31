НБА не разрешит употребление марихуаны, даже в случае ее полной легализации в США

Сильвер заявил, что НБА не разрешит игрокм употребление марихуаны.

«Сейчас я не вижу необходимости в каких-то изменениях. Я имею в виду, что употребление марихуаны законно в некоторых штатах. Но, как вы знаете, наши игроки постоянно путешествуют, и здесь может крыться ловушка. Если игроки будут путешествовать с марихуаной, очевидно, что мы попадем в беду», – цитирует Сильвера Uproxx.com.

Марихуана легальна в некоторых штатах, где выступают команды НБА.

Почти во всех штатах марихуану можно купить в специализированных учреждениях в лечебных целях.

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