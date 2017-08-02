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Bloomberg: Бейонсе хочет стать совладелицей «Хьюстон Рокетс»
Клуб из Техаса прибавит в популярности.
Певица Бейонсе, занимающая второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд по версии журнала Forbes, проявляет заинтересованность в приобретении части акций клуба НБА «Хьюстон Рокетс».
Сумма сделки и количество акций, которые может приобрести Бейонсе, неизвестны, передает Bloomberg.
- В июле стало известно, что владелец «Хьюстона» Лесли Александр продает команду.
- Александр стал владельцем «Рокетс» в 1993 году, заплатив 85 млн долларов, после чего клуб дважды завоевал титул чемпиона НБА – в 1994 и 1995 годах.
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