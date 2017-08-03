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Игрок «Никс» Кристапс Порзингис: «Я восхищен Конором Макгрегором. Посмотрел кучу его видео»
В регулярном чемпионате НБА-2017/18 в Нью-Йорке появится агрессия. Возможно.
Один из лидеров «Никс» рассказал о том, как проходит его лето.
«Тренируюсь три раза в день: тягаю веса, бегаю, плаваю, играю в баскетбол – все возможные штуки. Просто хочу стать сильнее в следующем сезоне.
Это будет важный для меня год, и я много вкалываю. Не могу дождаться, чтобы снова играть и показать все это на паркете.
Хочу улучшить психологическую сторону. Я восхищен Конором Макгрегором. Посмотрел кучу его видео, весь этот трэш-ток, как он силен ментально.
Меня интересуют подобные вещи», – цитирует Кристапса официальный сайт НБА.
- 2 августа Порзингису исполнилось 22 года.
- В регулярном чемпионате-2016/17 латыш набирал 18,1 очка, делал 7,2 подбора и 2 блок-шота в среднем за игру.
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