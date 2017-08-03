Игрок «Никс» Кристапс Порзингис: «Я восхищен Конором Макгрегором. Посмотрел кучу его видео»

Один из лидеров «Никс» рассказал о том, как проходит его лето.

«Тренируюсь три раза в день: тягаю веса, бегаю, плаваю, играю в баскетбол – все возможные штуки. Просто хочу стать сильнее в следующем сезоне.

Это будет важный для меня год, и я много вкалываю. Не могу дождаться, чтобы снова играть и показать все это на паркете.

Хочу улучшить психологическую сторону. Я восхищен Конором Макгрегором. Посмотрел кучу его видео, весь этот трэш-ток, как он силен ментально.

Меня интересуют подобные вещи», – цитирует Кристапса официальный сайт НБА.

2 августа Порзингису исполнилось 22 года.

В регулярном чемпионате-2016/17 латыш набирал 18,1 очка, делал 7,2 подбора и 2 блок-шота в среднем за игру.

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