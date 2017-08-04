Eurosport
В NBA 18 можно будет играть за девушек
Баскетбольный симулятор включит в себя команды WNBA.
В новой версии игры от EA Sports будут представлены команды WNBA. Они будут доступны для одноразовой игры и в автономном режиме, но не в режиме карьеры.
- Ранее женские команды появились в самом популярном футбольном симуляторе FIFA.
- Разработчики EA Sports пообещали, что возможности использования женских баскетбольных команд в будущем увеличатся.
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