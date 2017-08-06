Спорт-Экспресс
New York Post: Михаил Прохоров хочет продать «Бруклин» за 2 миллиарда долларов
Российский бизнесмен вновь собирается уйти из НБА.
Владелец «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров установил цену за клуб в 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bleacher Report со ссылкой на New York Post.
Несколько потенциальных покупателей заинтересовались приобретением «Бруклина», но пока конкретные предложения Прохорову не поступали.
- Прохоров стал владельцем контрольного пакета акций «Нетс» в 2009 году. В 2015-м он завершил сделку по покупке всех акций клуба. Стоимость команды была оценена в 875 миллионов долларов, домашнего стадиона клуба – в 825 миллионов.
- «Бруклин» по итогам регулярного чемпионата-2016/17 занял последнее место в сводной турнирной таблице Восточной и Западной конференций НБА, в 82 матчах команда одержала 20 побед.
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