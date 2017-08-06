New York Post: Михаил Прохоров хочет продать «Бруклин» за 2 миллиарда долларов

Владелец «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров установил цену за клуб в 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bleacher Report со ссылкой на New York Post.

Несколько потенциальных покупателей заинтересовались приобретением «Бруклина», но пока конкретные предложения Прохорову не поступали.

Прохоров стал владельцем контрольного пакета акций «Нетс» в 2009 году. В 2015-м он завершил сделку по покупке всех акций клуба. Стоимость команды была оценена в 875 миллионов долларов, домашнего стадиона клуба – в 825 миллионов.

«Бруклин» по итогам регулярного чемпионата-2016/17 занял последнее место в сводной турнирной таблице Восточной и Западной конференций НБА, в 82 матчах команда одержала 20 побед.

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