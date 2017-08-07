5-очковый выстрел от Стефена Карри, который вместе с братом разгромил корейских великанов

Братья Стефен и Сет Карри приняли участие в корейском выставочном матче. Соперники превосходили баскетболистов численным составе, плюс в их команде отлично справлялись с оборонительными функциями надувные гиганты.

Но американцы все равно оказались сильнее, а зрители долго не могли забыть этот адский бросок Стефена, принесший братьям 5 очков сразу.

Стефен Карри – двукратный чемпион НБА и двукратный MVP. Ему принадлежит рекорд по количеству трехочковых бросков за один регулярный чемпионат (402).

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