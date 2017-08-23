Кельтский трест. Дэнни Эйндж сцапал Кайри Ирвинга и вернул «Бостон» в чемпионскую гонку НБА

«Все возможно!» – вопил переполненный счастьем Кевин Гарнетт сразу после своего единственного чемпионства. Когда «Голден Стэйт» будет защищать титул в финале НБА-2018, с того памятного момента пройдет целых 10 лет.

Оказалось, что ради этого единственного «Возможно!» и собрал блестящую супертройку с Полом Пирсом, Кей-Джи и Рэем Алленом менеджер «Бостона» Дэнни Эйндж. В феврале 2009-го травма колена запустила конец Гарнетта, а вместе с ним и амбиции «кельтов» доминировать и унижать еще несколько лет.

Пол, Кевин и Рэй уже не играют в НБА. Но Эйндж по-прежнему в седле, и летом 2017-го он – упс – сделал это снова. «Селтикс» вернулись в большую игру.

«Сан-Антонио», «Майами», «Нью-Йорк» и «Миннесота» – такой список составил Кайри Ирвинг, когда затребовал обменять себя из «Кливленда». Ни слова о «Бостоне». Но какой дурак не попытает счастья, когда сверхмассивная звезда оказывается доступной? Боссы «Кавс», к их чести, не пошли на поводу у игрока, не стали торопиться и дождались приемлемого предложения. Азейя Томас, ультраполезный Джей Краудер, 20-летний хорватский гигант Анте Жижич и пик первого раунда-2018, который «Бостон» утащил у «Бруклина» при обмене все того же Гарнетта в 2014-м, – это просто прекрасно!

«Кливленд» остался доминантой на Востоке, получив второго по крутости разыгрывающего в конференции, и вдобавок разжился двумя молодыми игроками и жирнейшим пиком аутсайдеров из «Нетс». Если Леброн уедет из Огайо летом 2018 года, клуб получит шанс заменить его новой молодой звездой.

Но кто выкрал этот пик у «Бруклина» три года назад? Эйндж. Дэнни уже слизал сливки с того обмена и получил право выбирать первым на драфте-2017, но предпочел переправить его в «Филадельфию». «Бостон» стал третьим и заграбастал лучшего форварда драфта Джейсона Тэйтума, играющего на той же позиции, что и Краудер, а потом бомбанул миллионами, подписав лучшего баскетболиста «Юты». Но Эйндж не остановился.

Азейю очень любят в Бостоне. Самый большой шум трибун – когда на паркет выходил Томас. Наверное, многие фанаты обиделись, что босс беспощадно избавился от любимца. Но при всей ценности Азейи Кайри – это калибр иного класса. Ниши Томаса и Ирвинга схожи: оба – маленькие скореры. Вот только Дядюшка Дрю выше, сильнее и звездит гораздо дольше. Томас провел жирный, насыщенный добром и злом сезон, но только один. Ирвинг на три года моложе Азейи, но уже трижды играл в финалах, выиграл титул и золото Олимпийских игр, как верно подметил все тот же Эйндж.

В плей-офф 2017 года «Кливленд» ярко продемонстрировал потолок Томаса, выключив его из обоих матчей, в которых Азейя сыграл. Плеймейкеру «Селтикс» было некомфортно с рослым защитником – в поте лица трудился Джей Ар Смит – и при активной игре большого против пик-н-ролла.

Понятно, что ни один игрок не любит плотной опеки со стороны превосходящих в габаритах соперников. Тот же фантастический Клэй Томпсон лихо портил жизнь Кайри в финале. Но Ирвинг все равно поотжигал: 29,4 очка с процентом 47,2 – жирнее были только Леброн и Дюрэнт. И это в матчах с одной из лучших команд в истории НБА против элитного защитника Томпсона и в принципе мощной командной обороны «воинов». Лидера «Бостона» закрыл Джей Ар Смит.

Отсутствие запредельных навыков розыгрыша и низкий рост не позволяют Азейе привычно жечь в условиях такой жесткой и грамотной защиты. Томас хорош в битвах со всякими там «вашингтонами», но когда дело дошло до грызни с реальным претендентом на титул, 175-сантиметровую звезду разрезали ножичком и бессовестно сожрали. Он закончил серию с «Кавальерс» из-за травмы во втором матче, смазав к тому моменту все шесть бросков с игры. Ему 28, и мир увидел пределы Азейи.

Вариантом для менеджмента «Селтикс» был обмен Томаса и выбор Маркелла Фульца или Лонзо Болла первым пиком. Но новичок на позиции разыгрывающего, даже если он очень перспективный – это автоматический откат назад. Что бы сказал Эл Хорфорд, часики которого тикают? Выбрал бы тогда «кельтов» Гордон Хэйуорд? Нет, для такого рискованного шага Азейя слишком хорош. А для Кайри? М-м-м, парни, а вот это в самый раз.

Эйндж нажал на спусковой крючок и подарил «Селтикс» сильнейшую заднюю линию на Востоке. Связки круче, чем Ирвинг – Хэйуорд, только у монстров Западной конференции из Окленда и Хьюстона.

Тема с Ирвингом подвернулась как никогда вовремя. Самое главное, что у «Бостона» было что предложить расстроенным ребятам из Кливленда. Пока что довольными выглядят все. «Кавс» вышли из скандальной ситуации с минимальными потерями, Кайри по-прежнему будет играть в сильной команде, а «Бостон» стал главным конкурентом «Кливленда» в Восточной конференции. На Востоке наконец-то будет интрига!

Самый титулованный клуб в истории НБА готовит возвращение в финал спустя 10 лет. И это уже не мечты, а реальность. «Все возможно», – говорит и показывает Дэнни Эйндж, обладатель трех чемпионских перстней.

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Кай, фол. «Кливленду» с Леброном наступает конец