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Лейкерс - Клипперс

НБА - 20 октября 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Лейкерс – Клипперс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:30 20 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Лейкерс – Клипперс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Лейкерс и Клипперс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

