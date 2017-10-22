Денвер
-
4:00
22.10.17
Пепси Центр
Сакраменто
НБА • Регулярный
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Денвер - Сакраменто
НБА - 22 октября 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Денвер – Сакраменто на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Денвер – Сакраменто? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Денвер и Сакраменто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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