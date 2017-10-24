Майами
-
2:30
24.10.17
АмериканЭйрлайнс Арена
Атланта
НБА • Регулярный
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Онлайн
Майами - Атланта
НБА - 24 октября 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Майами – Атланта на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 24 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Майами – Атланта? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Майами и Атланта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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