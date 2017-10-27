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Сакраменто - Новый Орлеан
НБА - 27 октября 2017
Баскетбол, НБА. Следите за матчем Сакраменто – Новый Орлеан на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:30 27 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Сакраменто – Новый Орлеан? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Сакраменто и Новый Орлеан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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