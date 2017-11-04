Филадельфия
-
2:00
04.11.17
Уэллс Фарго Центр
Индиана
НБА • Регулярный
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Онлайн
Филадельфия - Индиана
НБА - 4 ноября 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Филадельфия – Индиана на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Филадельфия – Индиана? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Филадельфия и Индиана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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