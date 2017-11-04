Вашингтон
-
2:00
04.11.17
Веризон Центр
Кливленд
НБА • Регулярный
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Вашингтон - Кливленд
НБА - 4 ноября 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Вашингтон – Кливленд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Вашингтон – Кливленд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Вашингтон и Кливленд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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