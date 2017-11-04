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Лейкерс - Бруклин Нетс

НБА - 4 ноября 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Лейкерс – Бруклин Нетс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:30 4 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Лейкерс – Бруклин Нетс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Лейкерс и Бруклин Нетс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

