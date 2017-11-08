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Вашингтон - Даллас

НБА - 8 ноября 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Вашингтон – Даллас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 8 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Вашингтон – Даллас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Вашингтон и Даллас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

