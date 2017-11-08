Вашингтон
-
3:00
08.11.17
Веризон Центр
Даллас
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Вашингтон - Даллас
НБА - 8 ноября 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Вашингтон – Даллас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 8 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Вашингтон – Даллас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Вашингтон и Даллас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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