Детройт
-
3:00
11.11.17
Little Caesars Arena
Атланта
НБА • Регулярный
КалендарьТаблица
Перед матчем

Онлайн
Детройт - Атланта
НБА - 11 ноября 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Детройт – Атланта на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 11 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Детройт – Атланта? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Детройт и Атланта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

комментарий 0