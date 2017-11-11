Чикаго
-
4:00
11.11.17
Юнайтед Центр
Индиана
НБА • Регулярный
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Чикаго - Индиана
НБА - 11 ноября 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Чикаго – Индиана на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 11 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Чикаго – Индиана? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Чикаго и Индиана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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