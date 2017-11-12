Новый Орлеан
-
3:00
12.11.17
Нью-Орлеан Арена
Клипперс
НБА • Регулярный
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Новый Орлеан - Клипперс
НБА - 12 ноября 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Новый Орлеан – Клипперс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 12 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Новый Орлеан – Клипперс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Новый Орлеан и Клипперс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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