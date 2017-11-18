Сан-Антонио
-
4:00
18.11.17
AT&T Центр
Оклахома-Сити
НБА • Регулярный
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Сан-Антонио - Оклахома-Сити
НБА - 18 ноября 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Сан-Антонио – Оклахома-Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Сан-Антонио – Оклахома-Сити ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.
Сегодня сражаются Сан-Антонио и Оклахома-Сити , а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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