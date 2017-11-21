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Новый Орлеан - Оклахома-Сити

НБА - 21 ноября 2017

Баскетбол, НБА. Следите за матчем Новый Орлеан – Оклахома-Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 21 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Новый Орлеан – Оклахома-Сити ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Баскетбол.

Сегодня сражаются Новый Орлеан и Оклахома-Сити , а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Баскетбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

